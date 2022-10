Vastgoedreus Unibail opgewekt over verkopen in winkelcentra

Unibail kwam woensdagavond met een opgewekt verslag over de eerste negen maanden van dit jaar. Weliswaar had het de eerste maanden nog enige last van de coronacrisis, maar stukken minder dan in de twee voorgaande jaren. Het van oorsprong Frans-Nederlandse concern meldde 18% hogere huurinkomsten van winkeliers dan in de eerste negen maanden van 2021. In totaal stroomde €1,5 miljard binnen.

Meer huur

In Nederland werd 24% meer huur afgedragen. Unibail heeft hier het mega-winkelcentrum Westfield Mall of The Netherlands in Leidschendam, en ook winkelcentra in Amstelveen en Zoetermeer. Het winkelcentrum in Almere werd afgelopen juni voor €155 miljoen afgestoten aan een groep investeerders.

De winkeliers in de Unibail-winkelcentra deden ook prima zaken, al zal in de verkoopcijfers ook de inflatie een rol spelen. Hun verkopen lagen 3% hoger dan in 2019. In Europa deden vooral sportartikelen (+14%), schoonheidsproducten (+13%) en juwelen (+10%) het goed.

Daartegen blijft het bezoek achter bij de verwachtingen. Er komen minder consumenten die dus meer kopen. Op het Europese vasteland lag het aantal bezoekers op maar 87% van vóór corona. In Nederland is dat zelfs 80%. Vanwege de positieve gang van zaken verhoogde Unibail zijn winstprognose voor dit jaar.