’Landbouwakkoord moet grenzen van de wet niet opzoeken’

Dat concludeert de Sociaal-Economische Raad (SER) in de verkenning naar een breed landbouwakkoor. Het onderzoek werd op verzoek van landbouwminister Schouten is uitgevoerd. De SER adviseert om een langjarig landbouwakkoord tussen boeren, milieuclubs, overheid en supermarkten.

De politiek is echter aan zet om regels vast te stellen. Volgens de adviesraad doet die er dan verstandig aan om extra ruimte in te bouwen bij de Europese normen voor bijvoorbeeld stikstofneerslag en CO2-uitstoot en niet op het randje van wat mag te gaan zitten.

Dat voorkomt dat afspraken niet direct worden ingehaald door aanpassingen van het beleid. Dat leidt namelijk alleen maar tot frustraties en verlies van vertrouwen in de sector en maakt het voor boeren juist onmogelijk om investeringen te doen voor de lange termijn, stelt de SER.

Ⓒ ANP/HH

„De politiek is nu aan zet om de vorm en de randvoorwaarden voor zo’n akkoord te bepalen”, zegt SER-kroonlid Katrien Termeer, voorzitter van de verkenningscommissie. „Daarbij is het essentieel dat de politiek bij het vaststellen van normen niet de randen van bestaande wettelijke kaders op zoekt en zich niet blind staart op slechts één probleem. Alleen dan is een toekomstbestendig perspectief te ontwikkelen.”

Doelstellingen

Als de politiek duidelijke normen heeft gesteld is het aan alle partijen om aan tafel te zitten hoe die doelstellingen bereikt kunnen worden. De SER heeft op basis van gesprekken die de raad gevoerd heeft met verschillende partijen, van landbouworganisaties, vakbonden en milieuclubs tot beleidsmakers, slachterijen en supermarkten, goede hoop dat de landbouwakkoord te bereiken is.

Alle partijen vinden dat een goede mogelijkheid om de onderlinge verhoudingen te verbeteren en het vertrouwen tussen boeren, supermarkten, voedselverwerkers en de consument weer terug te herstellen.

De SER stelt echter wel dat zo’n landbouwakkoord alleen kans van slagen heeft als alle partijen ook bereid zijn water bij de wijn te doen en zich neerleggen en houden aan de gemaakte afspraken. „De opstelling van de partijen waar wij mee spraken getuigt van zowel urgentie als hoop”, aldus Termeer.