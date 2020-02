Suiker Unie verhoogt bietenprijs boeren

Dat is mogelijk doordat de resultaten afgelopen jaar verbeterden, terwijl de omzet stabiel bleef op zo'n 2 miljard euro.

Suiker Unie kampte afgelopen jaar nog met lage suikerprijzen en lagere volumes, en er ging een verlies in de boeken. Maar door een tegenvallende bietenoogst liepen de prijzen eind vorig jaar weer langzaam op. Suiker Unie boekte daardoor toch nog een beter resultaat dan verwacht. De suikerproducent rekent erop in 2020 weer winstgevend te zijn.

Diepvriesfriet

Aardappeldivisie Aviko kende verder een sterk jaar, met het hoogste bedrijfsresultaat ooit. Dat is mede te danken aan de magere oogst in 2018 waardoor de de verkoopprijzen in 2019 hoog lagen. Aviko deed ook goede zaken als gevolg van de wereldwijd groeiende vraag naar diepvriesfriet en aardappelproducten.

Onderdelen Sensus en Duynie boekten ook een hogere omzet. Cosun noemt het resultaat van SVZ, dat fruit en groenten verwerkt tot sap, puree en concentraat, teleurstellend. Door tegenvallende oogsten betaalde SVZ hogere inkoopprijzen terwijl prijzen op de verkoopmarkt achterbleven.