'Gunstige prijs voor GrandVision'

Als gevolg van de overname door EssilorLuxxotica kan volgens de marktvorsers een geïntegreerde speler ontstaan in een nog altijd zeer gefragmenteerde markt. Mogelijk zijn er wel wat mededingingsbezwaren in Europa, maar die zijn volgens KBC beheersbaar. Het feit dat de prijs met 1,5 procent stijgt als de deal niet binnen een jaar is afgerond, is een goede stok achter de deur om er vaart achter te zetten, denken de analisten.

KBC heeft een accumulate-advies voor GrandVision. De bank verhoogde zijn koersdoel van 25 euro naar 26,50 euro. Het aandeel GrandVision stond woensdag rond 09.50 uur 5 procent hoger op 26,62 euro.