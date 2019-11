Onstuimig Galapagos kan verlies AEX niet stuiten

De AEX sloot 0,02% lager bij 583,68 punten. De AMX steeg 1,0% tot 876,01 punten bij de slotbel.

De Britse FTSE 100 en de Franse CAC 40 wonnen 0,2% respectievelijk 0,3%. Het Britse pond schoot even opwaarts nadat de Europese Unie Londen drie maanden uitstel voor de Brexit-deal had gegeven. De Duitse DAX klom 0,5%.

De S&P500 koerste na opening, een uur eerder dan normaal, op 0,6% winst op Wall Street. Een nieuw record.

Bekijk ook: Wall Street stijgt bij opening naar record

China meldde akkoord te zijn met een eerste deel van de handelsdeal met de VS. Het koopt veel landbouwproducten van Amerikaanse boeren op.

De euro steeg 0,2% tot $1,1098. In de rentemarkt viel een einde aan de daling van hypotheekrentes op. Cryptomunt bitcoin stootte door de $10.000 en kwam vervolgens iets af.

Brentolie steeg 0,4%. De supermajors Shell, Exxon, Total en BP komen met kwartaalresultaten, verwacht is een 42% afname in derdekwartaalresultaten, aldus Bloomberg.

Ogen op de Fed

„Na een sterke week voor de AEXkijken beleggers uit naar de Fed-meeting van woensdag”, stelt handelaar Rein Schutte van Boer & Olij Securities. De consensus is dat de rente met 0,25% daalt. „Maar minstens zo interessant zijn de nieuwe inkoopmanagerscijfers. Daaruit lees je nu eerder of inkopers herstel voor de economie zien, we zitten op een omslagmoment.”

Sinds september is een omslag naar zogeheten waardeaandelen gaande. Die beweging zet door, maar lijkt stilaan te stokken, overziet Schutte. „Beleggers twijfelen over de richting, daarom wordt de Fed-bijeenkomst en de inkoopmanagerscijfers zo relevant.”

Strateeg Luc Aben van Van Lanschot mikt op een verlaging. „Toen de Federal Reserve in juli en september de beleidsrente verlaagde, schoof zij twee specifieke redenen naar voren: de vertraging van de economische groei en de verwachte lage inflatie”, aldus Aben. „Beide argumenten zijn vandaag nog steeds geldig.”

De Amerikaanse arbeidsmarktgroei blijft achter, de inflatieverwachting zakte. Woensdag moet blijken of de economische groei verder vastloopt, aldus Aben.

Unilever lijdt

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond Philips met een min van 1,3% onderaan achter Unilever (-2,0%). Uit het kwartaalbericht kwam een tegenvallende orderportefeuille naar voren. Het medisch technologiebedrijf had eerder deze maand al een winstwaarschuwing gegeven.

De defensieve, ofwel weinig conjunctuurgevoelige bedrijven hadden het eveneens zwaar. Heineken en Ahold Delhaize zakten 1,7% respectievelijk 1,5%.

Maaltijdenbezorger Takewaway.com won 1,2%. Het liet aan Delivery Hero weten dat dit bedrijf moet afzien van stemming tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering die Takeaway houdt over de overname van Just Eat, zijn Britse sectorgenoot.

Biotechnologiebedrijf Galapagos zette de opmars van de laatste dagen voort en won 6,5% bij een hoog optievolume. IMCD steeg met 2,5%.

ArcelorMittal klom 1,6%. Het staalbedrijf legde een patentdispuut met AK Steel in de VS bij en techzwaargewicht ASML pluste met 1,2%.

ING (-0,4%) kreeg, na de witwasboete, een bevestiging van het kredietoordeel van A+ van kredietbeoordelaar Fitch bij een stabiele vooruitblik.

Bij de middelgrote fondsen blonk Signify met een winst van 2,6% uit. Eind vorige week presteerde het verlichtingsbedrijf al goed, ondanks een verlaging van de winstverwachting.

Staalmaker Aperam won 3% en werd dagwinnaar. Chiptoeleverancier ASMI steeg tot 1,9% bij het slot.Volgens analisten gepolst door Bloomberg doorstaat het bedrijf tegenwind in de chipmarkt.

Bekijk ook: Belaagd Signify houdt vast aan strategie

De producent van elektronische componenten Neways won in de AScX 2,3%, na de aankondiging van een wisseling van de topman.

Biotechbedrijf Curetis won 30,8% in de lokale markt. Dochterbedrijf Ares begon een proef met kunstmatige intelligentie om de effectiviteit van antibiotica te testen. Esperite pluste met 36,9%, zonder duidelijke aanleiding.

Overweeg je te investeren in startups? Meld je dan aan voor het online seminar donderdagavond.