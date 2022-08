Modelcontract gezin naar 5000 euro per jaar: ’Veel klanten wacht fors bijbetalen voor energie’

Premium Financieel

Groningen draait van gas naar groen: ’Stad loopt voorop bij energietransitie’

De stad is één met aardgas. Alle grote gasinstituten zitten in Groningen, nadat de NAM in 1959 bij Slochteren voor het eerst in het immense Groningenveld aanboorde. Zijn universiteit bezit wereldfaam in energie-onderzoek. Maar Groningen zelf gaat versneld van het gas af, en kiest duurzame energie. „...