Energieprijzen lager, maar let op: hogere vaste kosten

Dat blijkt uit een analyse van prijsvergelijker Pricewise. Gemiddeld daalt de energierekening voor een meerpersoonshuishouden met €82 op jaarbasis. Vooral bij Eneco is de besparing fors: €180. Deze energieleverancier had de prijzen per 1 januari ook het meest verhoogd.

Bij Nuon daalt de energierekening met gemiddeld €65 voor een meerpersoonshuishouden.

Vaste kosten

Meer terwijl de variabele kosten, dus de prijs per kilowattuur stroom en vierkante meter gas daalt, gaan de vaste leveringskosten bij deze twee leveranciers omhoog. Bij Eneco met €48, bij Nuon met ongeveer €25. Bij Essent blijven alle tarieven hetzelfde per 1 juli. Deze energieleverancier verhoogde de vaste prijzen in januari al met €43.

„De variabele tariefsverlagingen gelden enkel voor het komende half jaar. Op 1 januari worden de tarieven opnieuw bepaald. Voor de hogere vaste leveringskosten ligt het echter niet in de lijn der verwachting dat ze zullen dalen”, waarschuwt Hans de Kok, directeur van Pricewise.

„In theorie kan het, maar ik heb ze nog nooit omlaag zien gaan. Zeker voor mensen met een laag energieverbruik maakt dit veel verschil.” Enkele kleinere energieleveranciers verhogen hun vaste kosten zelfs nog meer, met soms meer dan €100 op jaarbasis, zegt De Kok.

Verdubbeld

De prijsvergelijker merkt op dat de vaste kosten van de energieleveranciers in de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld zijn. Dit komt volgens De Kok onder meer doordat consumenten bewuster met energie omgaan.

„Door isolatiemaatregelen, duurzamere apparatuur en meet bewustzijn worden het energieverbruik en met name het gasverbruik steeds lager. Ook wekken steeds meer mensen zelf energie op met zonnepanelen. De absolute marges op energielevering nemen daardoor af.”

Variabel

Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft een energiecontract met variabele tarieven. Zij zullen dus per 1 juli minder gaan betalen. Het grootste deel van de energiekosten wordt echter in de koudere eerste zes maanden van het jaar gemaakt.

Eneco verklaart de prijsstijging met de mededeling dat de vaste leveringskosten nu voor alle contracten gelijk zijn getrokken. „Wij compenseren klanten met een onbepaalde tijd-contract hiervoor door de gebruikstarieven sterker te laten dalen dan de inkoopprijzen op de energiemarkt.”

Per 1 januari is overigens wel de belasting op energie verhoogd. Ook dat zorgt ervoor dat Nederlanders in 2019 toch meer betalen aan hun energieleverancier dan in het jaar ervoor.