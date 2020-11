Amerikaanse miljoenen voor honden- en kattenvoer

De investering geeft Edgard & Cooper de mogelijkheid om nog verder te groeien in Europa. Het bedrijf is inmiddels actief in dertien Europese landen met onder meer een kantoor in Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld in Londen en Parijs. Edgard & Cooper heeft verder zeshonderd verkooppunten in ons land.

Biologisch

Het bedrijf richt zich op innovatieve dierenvoeding door gebruik te maken van verse en voedzame ingrediënten verpakt in biologisch afbreekbare en recyclebare verpakkingen.

Edgard & Cooper is in 2016 opgericht door de ondernemers Louis Chalabi (baas van hond Cooper), Jürgen Degrande en Koen Bostoen (baas van hond Edgard). Bij gebrek aan gezonde dierenvoeding op de markt, ontwikkelden ze een hondenbrok gemaakt van vers vlees en voedzame ingrediënten als groenten, fruit en kruiden.

Duurzaam

Met de investering van The Craftory en DLF Venture wil Edgard & Cooper zijn positie in Europa versterken, maar nog belangrijker vinden de ondernemers het om hun duurzame ondernemersmodel te kunnen behouden.

„We zijn op zoek gegaan naar investeerders die niet alleen interesse toonden in groei en winst, maar geloven dat een merk in eerste instantie oog moet hebben voor het welzijn van dieren, mensen en het milieu. Beide investeringsfondsen sluiten naadloos aan bij onze visie. Wij zijn dan ook enorm blij met hun steun”, aldus Bostoen.