Miljoenendeal na bezoek in supermarkt

Het contact tussen het bedrijf en de investeerders kwam toevallig tot staand, laat een van de oprichters, Jürgen Degrande weten. ,,Bijna negentig procent van de werknemers bij The Craftory heeft een hond of kat. Een medewerker in Engeland zag ons product in een supermarkt. Hij heeft ons toen gemaild en zo is de interesse ontstaan.”

Groeien

De investering geeft Edgard & Cooper de mogelijkheid om nog verder te groeien in Europa. Het bedrijf is inmiddels actief in dertien Europese landen met onder meer een kantoor in Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld in Londen en Parijs. Edgard & Cooper heeft verder zeshonderd verkooppunten in ons land.

Volgens Degrande is de miljoeneninvestering broodnodig om de pan-Europese strategie verder uit te breiden. ,,Het geld gebruiken we om nieuwe producten te ontwikkelen en te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Verder nemen we nieuwe mensen aan. Op dit moment hebben we honderd werknemers en dat worden er 150. Bovendien zullen we meer inzetten op digitalisering om ons merk bekender te maken bij de consument.”

Degrande wil niet zeggen wat de waarde van Edgard & Cooper op dit moment is. Het bedrijf is in 2016 opgericht en richt zich op innovatieve dierenvoeding door gebruik te maken van verse en voedzame ingrediënten verpakt in biologisch afbreekbare en recyclebare verpakkingen. ,,Het productieproces is anders dan bij andere fabrikanten. Wij gebruiken vers vlees van karkassen die direct in een machine gaan om verwerkt te worden tot honden- of kattenbrokken. En in de verpakkingen zit over de hele linie geen plastic.”

Omzet

Edgard & Cooper groeit naar eigen zeggen harder dan de markt. Het bedrijf verwacht dit jaar een omzet te behalen van €26 miljoen. ,,We verdubbelen onze omzet ieder jaar. Volgend jaar verwachten we een omzet van rond de €50 miljoen”, zegt Degrande.

De coronacrisis heeft er wel voor gezorgd dat de omzet dit jaar zo’n 10% lager uitvalt dan verwacht. ,,Maar als je dat afzet tegen andere sectoren valt dat natuurlijk mee, we groeien nog steeds. De coronacrisis brengt vooral operationele druk met zich mee.”

Edgard & Cooper blijft zich de komende jaren richten op de productie van honden- en kattenvoer. Degrande benadrukt dat er geen plannen zijn om ook vogel-, konijnen- of hamstervoer te produceren.