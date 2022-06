Nike springt met moeite over lat heen met omzet en winst

Nike behaalde in het vierde kwartaal een omzet van $12,2 miljard tegen $12,3 miljard een jaar eerder vooral vanwege zwakkere verkopen op de belangrijke Chinese markt door de coronalockdowns in het land. Analisten hadden in doorsnee de verkopen op $12,1 miljard voorzien.

De winstgevendheid bij het Amerikaanse bedrijf kwam uit op $0,90 per aandeel. Vooraf was op $0,81 per aandeel gerekend. Vorig jaar ging de winst omhoog naar $0,93.

Over het gehele boekjaar zag Nike de omzet met 5% toenemen tot $46,7 miljard, met een winst van $6 miljard. Topman John Donahoe sprak in een toelichting van sterke prestaties van het bedrijf.

Nike kondigde verder aan een nieuw aandeleninkoopprogramma van $18 miljard te beginnen. In de nabeurshandel kregen de cijfers van Nike een positieve ontvangst. Het aandeel werd in reactie hoger gezet.