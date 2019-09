Trump wil negatieve Amerikaanse rente

Washington - De Amerikaanse president Donald Trump wil dat de Federal Reserve de Amerikaanse rente drastisch verlaagt. Die moet volgens Trump „naar nul, of lager.” Als dat doel bereikt is moeten de Verenigde Staten de staatsschuld herfinancieren. „De kosten van de rentebetalingen zouden dan een stuk lager kunnen, terwijl we de leningen gelijk langer vast kunnen zetten” twitterde hij.