Column: Laait er een valutaoorlog op?

Dat blijkt in elk geval uit de tweets van dinsdag, als reactie op het Sintra-offensief van ECB-president Mario Draghi. Vlakke beurzen en een wat trager groeiende economie vindt men niet acceptabel, dus we mogen ons in de komende maanden gaan opmaken voor een nóg lagere depositorente (nu -0,40% en de basis onder alle spaarrentes) en eventueel zelfs nieuwe steunaankopen. Zowel aan de korte als aan de lange kant daalden de Europese rentes en werden er nieuwe laagterecords bereikt.

Maar dalende rentes betekenen stijgende aandelenkoersen, toch? Ondanks dat ook in de VS de indices stegen, was president Trump dinsdag verre van blij:

Hypocrisie

Allemaal leuk en aardig, maar de hypocrisie druipt er van af. Het was juist Trump die de Federal Reserve er ontelbare keren op heeft gewezen dat de beleidsrente omlaag moet. Het ontslag van Fed-voorzitter Powell is zelfs om deze reden overwogen. En mede dankzij de druk van Trump stuurt de centrale bank nu aan op een renteverlaging in juli, mogelijk gevolgd door meer stappen later in het jaar. Het is de druk op de rentes vanuit de VS die de ECB in beweging heeft gezet.

Natuurlijk ligt volgens Draghi de EUR/USD-wisselkoers niet in het mandaat van de ECB vastgelegd. Maar een sterkere euro zorgt voor nóg lagere inflatie, dus je kan de dadendrang van de ECB onmogelijk los zien van de renteverlagingen die de Fed overweegt. En het valt eigenlijk nog best mee: voor de ECB zijn er nu tot het einde van het jaar ca. 15 basispunten aan renteverlagingen ingeprijsd, terwijl dit voor de Fed is opgelopen tot maar liefst 70 basispunten. Inderdaad: very unfair!

Race to the bottom

En het blijft niet bij de ECB en de Fed. De Bank of Japan heeft ook al laten weten er geen bezwaar tegen te hebben wanneer de 10-jaars rente verder en verder wegzakt onder het doel van 0% – ongetwijfeld gemotiveerd door de recente waardestijging van de yen. En wat te denken van de Chinese yuan? Wanneer de PBoC besluit om door al het tarievengeweld de teugels te laten vieren en de wisselkoers van USD/CNY boven de 7 te laten uitkomen, heb je de poppen aan het dansen. Het is dat het Britse pond al zwak genoeg staat door alle Brexit-perikelen, maar hoe lang duurt het nog voordat ook de Bank of England gedwongen wordt mee te doen in de race to the bottom?

De openingssalvo’s in de valutaoorlog zijn dus al afgevuurd. Maar gezien het temperament van Trump is het maar de vraag of het hier bij blijft, of dat de valutaoorlog integraal onderdeel wordt van de handelsoorlog. Het Witte Huis heeft de Europeanen al op de korrel genomen en het zal me niet verbazen als de aanstaande renteverlagingen aangegrepen worden om de boel verder op scherp te zetten. Maar… er gloort nog hoop aan de horizon. De ECB-watcher kon donderdag gelukkig toch nog lekker slapen!