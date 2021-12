Ouderenbond: leeftijdsdiscriminatie bij banken ’schrikbarend’

De ouderenbond roept minister Hoekstra (Financiën) op om een eind te maken aan deze financiële leeftijdsdiscriminatie. „In plaats daarvan zullen banken hun zorgplicht moeten invullen op basis van een inhoudelijke financiële beoordeling van de senior die krediet vraagt”, vindt de bond.

Vanaf eind september tot eind november kwamen op het meldpunt honderden meldingen binnen van gevallen van financiële leeftijdsdiscriminatie. Relatief het grootste aantal meldingen (40%) ging over leeftijdsdiscriminatie bij rood staan, 39% van de respondenten ondervond leeftijdsdiscriminatie bij de creditcard en 13% had te maken met leeftijdsdiscriminatie bij een persoonlijke lening of consumptief krediet, aldus KBO-PCOB. Ook over discriminatie bij het afsluiten van een autoverzekering en een hypotheek werd geklaagd, maar bijvoorbeeld ook bij achteraf betalen in een winkel of een telefoonkrediet.

Voor een creditcard werd veelal een leeftijdsgrens van 75 jaar genoemd waarbij banken beginnen met onderscheid maken, hoewel ook een leeftijdsgrens van 65 of 70 jaar regelmatig werd genoemd. Voor persoonlijke leningen ligt de grens veelal tussen de 70-75 jaar. Zowel bij het rood staan als bij de persoonlijke lening geeft maar liefst 84% van de melders aan uitsluitend op leeftijd beoordeeld te zijn. Voor de creditcard is 67% uitsluitend op leeftijd beoordeeld.

KBO-PCOB gaat de resultaten van het meldpunt onder de aandacht brengen van leden van de Tweede Kamercommissie Financiën, die op 8 december debatteert over financiële markten.