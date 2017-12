Storing internetbankieren treft ABN, SNS en ASN

Het probleem met iDEAL-betalingen en overboekingen ontstond om 17.45 uur, bevestigt een woordvoerder van ABN Amro. Betalingen werden niet direct uitgevoerd, maar bleven in behandeling staan. Op Twitter riep de bank op betalingen geen tweede keer in te voeren.

Aanvankelijk werd gemeld dat de storing om 21.00 uur verholpen zou zijn. Het probleem bleek echter hardnekkiger dan gedacht. Rond middernacht konden klanten nog steeds geen geldzaken doen via de website of app van de bank. De oorzaak naar het probleem is nog in onderzoek, aldus de zegsman.

Ook SNS Bank kampte woensdag met een storing met online en mobiel bankieren. De bank was daarbij niet bereikbaar per telefoon. De storing duurde bijna de hele dag.

ASN Bank en RegioBank woensdagochtend eveneens korte storingen. Datzelfde gold voor internetbank Knab, waar de website enige tijd ’instabiel’ was.