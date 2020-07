’Miljoenen Tata Steel naar India via dure ict’

Dat meldt het Noordhollands Dagblad na gesprekken met zes klokkenluiders, onder wie ict-medewerkers van Tata Steel.

Tata Steel Nederland besliste in 2015 de eigen ict-afdeling op te heffen en de werkzaamheden uit te besteden aan Tata Consultancy Services en andere leveranciers. Vervolgens stegen de kosten voor ict tot een jaarlijks bedrag van 210 miljoen euro. Onderzoeksbureau Gartner concludeerde in 2018 dat van die kosten 100 miljoen euro niet te verantwoorden zijn.

De klokkenluiders stellen in het Noordhollands Dagblad dat de kwaliteit na de uitbesteding hard daalde, mede door taalproblemen van kennismigranten uit India. Tata Steel weerspreekt dat de kwaliteit omlaag is gegaan en is het niet eens met de conclusies van Gartner. Volgens het bedrijf gaat weliswaar veel geld naar ict maar staan daar investeringen tegenover.