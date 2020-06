Berlijn ruziet over €100 mld: autobranche steunen of niet?

Voor de Rijksdag werd dinsdag geprotesteerd tegen het spekken van de auto-industrie. Ⓒ AFP

Berlijn - De Duitse economie heeft steun nodig om uit de coronacrisis te komen – liefst €100 miljard is het bedrag dat rondgaat – maar de coalitiepartijen ruziën over hoe die steun moet worden gegeven. Dinsdagavond was er nog geen compromis, naar verwachting hakt de regering-Merkel woensdag alsnog de knoop door.