Verzekeraar trekt aan bel over brandgevaar grote schepen

Zo ging het in 2019 om een recordaantal van veertig ladinggerelateerde brandincidenten aan boord van een schip. In 2020 waren er zelfs tien scheepsbranden waarbij het schip totaal verloren ging, het hoogste aantal sinds 2016.

Deze week werd bekend dat vrachtschip Felicity Ace, met aan boord duizenden luxeauto's op de Atlantische Oceaan in brand vloog. Ook woedde er brand op een veerboot voor de kust van Griekenland.

Met name zogenoemde roro-schepen, waarbij auto's en vrachtwagens via een klep het schip binnenrijden, is het risico op scheepsbranden groot. Dat komt door de lading die wordt vervoerd, legt Allianz uit. Bij autotransportschepen wordt het ruim vaak niet in vakken verdeeld, zoals bij andere vrachtschepen wel vaak het geval is. Ook is een dek met auto's na het inladen slecht bereikbaar. De aanwezigheid van veel zuurstof op de dekken waar de auto's staan, zorgt er verder voor dat een brand snel om zich heen kan grijpen.

Vrachtschepen zijn volgens de verzekeraar goed voor 40 procent van de totale scheepsverliezen in de afgelopen tien jaar. Van de 876 schepen die verloren gingen, betrof het 348 keer een vrachtschip. Passagiers- en cruiseschepen zijn goed voor minder dan 10 procent. Van deze schepen gingen er 69 verloren in het afgelopen decennium.