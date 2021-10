Premium Het beste van De Telegraaf

Zij zochten tijdens crisis een andere baan: Carrièreswitch: ’Als de trein rijdt spring je er niet zomaar uit, tot corona’

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Sabine en Sander van Veen in hun bistro. Ⓒ Rias Immink

AMSTERDAM - In bijna alle sectoren is nu gebrek aan personeel. Dat maakt dit het ideale moment om een overstap te wagen. Van transport naar de zorg, van de muziek naar het onderwijs of van de it naar de horeca. Zij waagden de stap!