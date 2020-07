Reis naar het hart

Het is een boek dat iedereen hoop biedt die met tegenslag te maken heeft gehad: ontslag, burnout, ziekte of een scheiding. „Tegenslag biedt een kans om je werk en leven te resetten en nog meer naar eigen wens vorm te geven door dichterbij je essentie te komen. Daarvoor moet je wel de reis van je leven maken die leidt naar binnen, naar je hart”, vertelde Hans die wereldwijd presentaties geeft over foodtrends. Hij kreeg op Tweede Kerstdag 2015 op 56-jarige leeftijd een hartinfarct en werd met gillende sirenes in doodsangst naar het ziekenhuis vervoerd.

De heftige gebeurtenis roept een grote vraag op: Wat moet hij doen met de rest van zijn leven? Steenbergen verhaalt over zijn herstel, zijn worsteling, zijn zoektocht, zijn twijfels en zijn inzichten. Uiteindelijk reist hij naar Nieuw-Zeeland waar hij tijdens een bergwandeling zijn angsten onder ogen ziet en antwoorden vindt. Eén wijsheid uit het boek: Als je je niet beweegt, ontvouwt de route zich niet!