Liefdadigheidsevenement brengt ruim miljoen euro op voor strijd tegen hiv. Waarom is Amsterdam Dinner zo groot en prestigieus?

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

Amsterdam Diner-voorzitter Roel Veltmeijer (l.), gastvrouw Chardonnay (m.) en de scheidende penningmeester Piet Boogert. Ⓒ FOTO’S De Telegraaf

Het is wellicht het grootste en swingendste liefdadigheidsdiner. Maar het is ook een avond met een voelbare, sterke betrokkenheid onder de feestvierders: het Amsterdam Diner. Zo’n 1100 enthousiaste dinergasten brachten in Afas Live ruim €1,3 miljoen op voor de Amsterdam Dinner Foundation, die zich inzet om hiv de wereld uit te helpen.