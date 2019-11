Omzet Nvidia hoger dan verwacht

Ten opzichte van vorig jaar zakte de omzet van het bedrijf met 5 procent, maar in vergelijking met het tweede kwartaal was een plus te zien van 17 procent. De nettowinst in de periode tot en met 27 oktober lag op 899 miljoen dollar. Dat is 27 procent minder dan een jaar eerder, maar 63 procent hoger dan in de voorgaande periode.

Voor het vierde kwartaal rekent Nvidia onder meer op een omzet van bijna 3 miljard dollar. Deze prognose zou wat zwakker zijn dan kenners hadden voorspeld.