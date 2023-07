Huizenprijzen stijgen weer stevig, einde aan glijvlucht: 'Meer vertrouwen door sterke economie’

Gemiddeld werd voor een bestaande woning €410.000 betaald, vergeleken met €394.000 in het eerste kwartaal. Daarmee is voorlopig een eind gekomen aan de de glijvlucht die de huizenprijzen maakten sinds de start van de Oekraïnecrisis en de snelle stijging van de hypotheekrente. Op het hoogtepunt van de markt kostte een gemiddelde woning nog €448.000.

De NVM ziet ook meer kopers op de markt komen. Aangesloten makelaars verkochten in het tweede kwartaal 34.000 woningen, een stijging van 20% ten opzichte van de eerste drie maanden. Die verhoogde kooplust zien makelaars ook terug in een toename van het aantal overbiedingen. In het tweede kwartaal werd 39% van de verkochte woningen boven de vraagprijs verkocht. Een kwartaal eerder was dit 31%.

„De dynamiek is weer terug in de woningmarkt”, zegt Lana Gerssen, voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen. „Kopers krijgen kansen en hebben meer vertrouwen door de loonontwikkeling en sterke economie. Onze leden zien het aantal bezichtigingen weer toenemen.” Cijfers van het Kadaster, dat altijd enige maanden achterloopt op het moment van het tekenen van de koopakte, wezen eerder al op een stabilisering van de prijzen.

Dringen

Volgens NVM-voorvrouw Gerssen is het weer dringen voor woningen. „Laten we niet denken dat aanbod en vraag nu in balans zijn. Verre van dat zelfs. De vraag is nog steeds duidelijk groter dan het aanbod.” Bij alle woningtypen is de prijs op kwartaalbasis gestegen, het meest bij tussenwoningen (+3,6%), het minst bij vrijstaande huizen (+1,4%). Vergeleken met een jaar geleden staan huiseigenaren wel nog flink op verlies. Een tussenwoning is nu 7,1% minder waard dan toen, een vrijstaande woning 11%.

In het tweede kwartaal 2023 is een woning na gemiddeld 35 dagen verkocht. Dat is 7 dagen korter dan in het eerste kwartaal van 2023. Het aantal te koop gezette woningen is in het tweede kwartaal 2023 op kwartaalbasis met 29% gestegen. Aan het eind van het tweede kwartaal stonden bijna 32.000 woningen te koop. Vergeleken met een jaar geleden ligt het woningaanbod 28% hoger.

Nieuwbouw

De verkoopcijfers van nieuwbouwwoningen vertonen ook een opleving, na het dramatisch slechte eerste kwartaal. NVM-makelaars verkochten ruim 4500 nieuwbouwwoningen en kavels, een toename met 12% ten opzichte van een kwartaal eerder. Voor het eerst in ruim twee jaar neemt het aantal nieuwbouwtransacties weer toe. De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwwoning kwam uit op €468.000, ruim 1% lager dan in de eerste drie maanden.

Vooral nieuwbouwhuizen in de prijsklasse €250.000-400.000 doen het goed. In deze categorie werden 27% meer woningen verkocht dan een kwartaal eerder. Wel is het aantal te koop staande nieuwbouwwoningen nog veel verder opgelopen. In het tweede kwartaal stonden er bijna 20.000 te koop, liefst 79% meer dan een jaar geleden en het hoogste aantal sinds acht jaar. De interesse bij kopers is geluwd door de hoge prijzen, de hoge rente en de prijsdaling op de markt voor bestaande woningen, die daardoor aantrekkelijker zijn geworden.