’Meer energie verbruikt door coronacrisis’

Van de ondervraagden gaat 28 procent uit van een lichte stijging tot 5 procent van het normale gebruik. Een kleine groep (8 procent) zegt dat het energieverbruik harder is gestegen, met meer dan 5 procent. De belangrijkste oorzaken van de veronderstelde stijging zijn elektrische apparaten die langer aanstaan, meer stoken, het gebruik van meer elektronische apparaten en langer douchen of vaker in bad gaan.

Slechts 7 procent van de Nederlanders zegt door de coronacrisis thuis minder energie te verbruiken. Zo halen zij bijvoorbeeld vaker de stekker uit apparaten die zijn opgeladen of niet gebruikt worden.

Mooi weer

Essent meldt dat het mooie weer van de afgelopen weken het effect van de coronacrisis op het energieverbruik thuis grotendeels teniet doet. Mensen met zonnepanelen wekken meer zonne-energie op en mensen brengen bovendien meer tijd buiten door, aldus Essent.