Sony rekent op nog meer winst door sensoren

Tokio - Elektronicaconcern Sony denkt in zijn lopende gebroken boekjaar meer winst te gaan halen. Het bedrijf zag een sterke vraag naar beeldsensoren voor de camera's in mobiele telefoons. Het is al de tweede keer dit boekjaar, dat eind maart eindigt, dat het Japanse bedrijf zijn winstverwachting naar boven bijstelt.