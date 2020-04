Eurocommissaris pleit voor Europees coronafonds

De gevolgen voor de Europese economie van de coronacrisis zullen ’zeer ernstig’ zijn, waarschuwt Breton in een interview dat het Franse dagblad Le Parisien zondag publiceerde. Een lockdown van één maand zou tussen de 2,5 tot 3% van het bbp kosten.

Breton pleit ervoor dan lidstaten na afloop van de crisis nationale herstelplannen gaan indienen ter grootte 10% van de nationale bbp’s om het bedrijfsleven te helpen er weer bovenop te komen, wat in totaal volgens de Fransman zou neerkomen op €1,6 biljoen. Ook zou er een Europees fonds moeten komen dat zelf langlopende obligaties kan uitgeven, waar landen steun uit zouden kunnen krijgen, ’zodat geen enkel land buiten de boot valt’. Hoewel Nederland en Duitsland tegen dergelijke instrumenten zijn, zei Breton volgens Reuters op een Franse radiozender dat hij ’ervan overtuigd is dat de landen een consensus zullen bereiken’, over dit onderwerp.

Concurrentieregels herzien

Voor het mededingingsbeleid betekent de crisis volgens Breton ’niet het einde van de regels’, maar zouden ze wel moeten worden herzien, ’aangezien de wereld is veranderd’.

„Van nu af aan, is er een tijdperk vóór en een tijdperk ná de coronacrisis”, zegt de eurocommissaris, al is het volgens hem ’uitgesloten’ dat het systeem van vrijhandelsovereenkomsten op de helling zal gaan. in twijfel trekken. „In deze wereld leven we en dankzij dit handelsverkeer zullen we deze crisis overwinnen.”

Te afhankelijk van Azië

Wel pleit hij voor meer ’soevereiniteit’ voor Europa als het gaat om medicijnproductie. Volgens Breton Europa de laatste jaren te sterk afhankelijk geworden van medicijnen die in China en India worden gemaakt.

