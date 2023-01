Onder prijsplafond blijven? Deze apparaten gebruikten ’t meest

Voor verbruik onder het prijsplafond betaal je maximaal €1,45 per kuub gas en €0,40 per kWh stroom. Voor wat je meer verbruikt, betaal je de prijs van je energieleverancier. Dat is al snel het dubbele.

Regendouche

Doodnormaal douchen is een aanslag voor de portemonnee. Wie een kwartier onder een regendouche staat, verbruikt zo’n 1,5 kuub gas. Zo kom je rap aan het prijsplafond. Blijf je er toch onder, dan kost dit kwartiertje ontspannen ruim twee euro.

Kom je daar boven, dan betaal je al snel het dubbele. Elke dag uitgebreid douchen kost dan ruim €1400 op jaarbasis.

Ingebouwd zwembad

Het verwarmen van water kost flink wat energie. Wie een ingebouwd zwembad heeft, is zo’n €1000 per jaar kwijt aan stroomkosten voor de warmtepomp en de filterpomp. Met zonnepanelen wordt dat allemaal wel goedkoper.

Tropisch aquarium

Tropische vissen zijn prachtig, maar een warm aquarium slurpt energie: wel zo’n 1000 kWh op jaarbasis. Wie desondanks onder het prijsplafond blijkt betaalt daar €400 op jaarbasis voor, maar wie erboven komt met de huidige tarieven al snel het dubbele: zo’n €900 op jaarbasis.

Jacuzzi

Een iets minder duur alternatief voor een eigen zwembad is een jacuzzi in de tuin: dit kost aan stroom en water zo’n €600 per jaar.

Terrasverwarmer

Gewoon lekker buiten zitten dan? Huiseigenaren met een terrasverwarmer zullen daar misschien wel twee keer over nadenken. Een elektrische verwarmer verbruikt 1,5 tot 2,5 kWh stroom per uur. Dit kost dus onder het plafond €0,60 tot €1 per uur.

Een terrasverwarmer op gas ziet er heel gezellig uit. Maar je ziet er bijna letterlijk je geld in rook opgaan: 1,5 tot 3,3 kuub gas per uur. Dat is €2,17 tot €4,78 per uur als je onder het plafond blijft, en erboven dus wel €4 tot €10!

Wasdroger

De was drogen in een droger gaat heerlijk snel, ook blijven de handdoeken lekker zacht en pluizig. Maar ja, het kost wel wat. De meest zuinige optie is een warmtepompdroger, die verbruikt per keer zo’n 0,80 kWh. Maar een goedkopere condensdroger heeft wel 2,65 kWh nodig en een luchtafvoerdroger 2,85. Dat kost onder het plafond per keer 32 cent (warmtepomp), €1,06 (condens) of €1,14 (luchtafvoer).

Airconditioning

De laatste jaren kan het ook in Nederland tropisch heet zijn: meerdere dagen warmer dan 30 graden is geen uitzondering meer. Dan biedt een airco uitkomst. Maar deze verkoeler slurpt daarvoor flink wat energie. Een mobiele airco verbruikt ongeveer 1 kWh per uur.

Een nachtje (acht uur) koel slapen kost je dan €3,20. Een single split airco voor één ruimte verbruikt zo’n 0,75 kWh per uur: €2,40 voor een nachtje. Een multi split airco voor meerdere ruimtes verbruikt zo’n 1,65 kWh per uur. Een nachtje laten loeien kost dan minstens €5, en als je boven het plafond uitkomt wel het dubbele.

Waterbed

Je schijnt beter te ontspannen en dieper te slapen op een waterbed. Maar gratis is dat allemaal niet. Dat water in het bed moet namelijk op temperatuur worden gehouden. Dat kost op jaarbasis gemiddeld 750 kWh aan stroom. Blijf je desalniettemin onder het prijsplafond, dan kost dit je €300 op jaarbasis. Maar waarschijnlijk kom je er door dat bed al bovenuit en betaal je zo €600 per jaar voor je goede nachtrust.

Gashaard

Bij een vuurtje zitten, gezellig. Maar een kleine gashaard verbruikt al gemiddeld zo’n halve kuub gas per uur. Dat kost dus €0,73 per uur als je onder het plafond weet te blijven, maar of dat lukt met een gashaard? Bovenop het ’actieve’ verbruik komt namelijk ook nog eens de waakvlam. Die verbruikt ook 60 tot 250 kuub gas per jaar: ook al goed voor honderden euro’s per jaar.