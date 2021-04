Pels-topman beroofde ook Duitse en Britse beleggers

Deloitte is bijna klaar met haar onderzoek naar de megafraude bij Pels Rijcken. Ⓒ HH/ANP

Amsterdam - Gedupeerde beleggers van claimstichtig Converium, die afgelopen jaren voor €9 miljoen werden beroofd door wijlen notaris Frank Oranje van Pels Rijcken, blijken niet alleen in de VS te zitten, zoals aanvankelijk werd gedacht. Ook in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland wonen slachtoffers van de diefstal.