Dwars door de grens van één miljoen vacatures

„Met een goed loon, een flexibele opstelling richting je werknemers en goed management heb je als organisatie heus geen last van krapte”, zegt Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group, een onderzoeksbureau voor de arbeidsmarkt.

Werkgevers in sectoren als de bouw, zorg, ict en techniek klagen nu al dat ze geen goede mensen meer kunnen krijgen. Volgend jaar dreigt die krapte nog wat erger te worden, en uit te breiden naar meer sectoren. Net als dit jaar komen er meer dan één miljoen vacatures, voorspelt het UWV. Dat is drie keer zo veel als op het dieptepunt van de crisis.

Volgend jaar komen er 150.000 nieuwe banen bij. In de grafiek hieronder staat de uitsplitsing per sector. Niet (goed) te zien? Klik dan hier.

Het aantal werklozen daalt ondertussen richting de 350.000, de laagste stand sinds 2009. Er zijn dus inderdaad minder mensen beschikbaar om al die vacatures te vervullen, maar Waasdorp is wars van bedrijven die over tekorten klagen.

„Die klachten zijn een brevet van onvermogen, vind ik. Je hoeft geen Google te zijn om ict’ers aan te trekken. Bied gewoon een hoger salaris dan het minimum dat de cao voorschrijft. Of bied duobanen aan, voor mensen die niet fulltime willen werken. Er is nog een onbenut arbeidspotentieel van meer dan 1,3 miljoen Nederlanders.”

Arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van het UWV ziet dat bedrijven niet meer om het schaap met vijf poten kunnen vragen – die zijn niet meer beschikbaar. „De functie-eisen worden bij steeds meer werkgevers afgepeld tot het strikt noodzakelijke”, constateerde hij vorige maand in De Telegraaf. „Denk aan de chauffeur die alleen nog maar het juiste rijbewijs nodig heeft om in aanmerking te komen.”

Dat biedt kansen voor langdurig werklozen, vooral ouderen. Op een gegeven moment kunnen werkgevers niet meer om ze heen.

Wie van baan wisselen, moet daar geen jaar meer mee wachten, waarschuwt Waasdorp. „Volgend jaar wordt een topjaar, mijn verwachting is dat we in 2019 – met de effecten van het beleid van Donald Trump en de Brexit – de weg naar beneden alweer hebben ingezet.”