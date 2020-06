Galapagos: onderzoek wijst op effectiviteit reumamiddel

Filgotinib is een geneesmiddel in onderzoek, dat nog niet voor gebruik is goedgekeurd door medische toezichthouders. Onderzoeken naar de effectiviteit en veiligheid zijn belangrijk voor de goedkeuring door onder andere de Amerikaanse toezichthouder FDA om filgotinib op de markt te mogen zetten.

Galapagos meldt van twee onderzoeken de resultaten na 52 weken bij volwassen patiënten met matige tot ernstige reumatoïde artritis. Bij één van die onderzoeken kwam volgens Galapagos en Gilead ook aan het licht dat filgotinib beter werkt ten opzichte van een ander geneesmiddel, adalimumab.