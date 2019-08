Nout Wellink in 2012. Ⓒ Foto ANP

DEN HAAG - Ook oud-president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB) moet naar de Haagse rechtbank komen om onder ede te worden gehoord over het omvallen van DSB Bank. Hij is het kopstuk van DNB’ers in een zaak die Dirk Scheringa heeft aangespannen over het faillissement van zijn bank.