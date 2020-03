IMF rekent op economische krimp in Italië door corona

Volgens de organisatie is de precieze schade als gevolg van het nieuwe coronavirus nog erg lastig in te schatten. Maar voorlopig gaat het IMF voor heel 2020 uit van een economische krimp met 0,6%. Recentelijk had het fonds nog een groei van ongeveer een half procent voorspeld.

„Er is een groot risico op een aanzienlijk zwakker resultaat”, aldus het IMF, dat momenteel uitgaat van 0,8% groei voor 2021. Hoe hard de Italiaanse economie wordt geraakt, hangt volgens de rekenmeesters voor een deel ook af van het verloop van de virusuitbraak in andere landen.

Groei stimuleren

Italië is momenteel met meer dan 3400 doden het meest getroffen land ter wereld door het longvirus. De meeste bedrijven in het land zijn er al dagen dicht. Het IMF raadt de Italiaanse regering aan om met een „alomvattend pakket van maatregelen” te komen om de groei opnieuw te stimuleren. Als de crisis verergert, kunnen de financieringskosten van de Italiaanse staat zomaar omhoogschieten en een nieuwe crisis veroorzaken. De Italiaanse banken zijn daarnaast nog altijd kwetsbaar, aldus het IMF.