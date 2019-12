Fransen meest getroffen door strafheffing VS

Proosten op oudejaarsavond kan volgend jaar wel eens een dure grap worden in de VS. Ⓒ Foto AFP

Amsterdam - Frankrijk heeft het meeste last van invoerheffingen die de Verenigde Staten aan de EU hebben opgelegd. En er dreigen nog meer heffingen op Franse export, waarmee champagne, Chanel-tasjes en een Frans kaasplankje in de VS nog duurder worden.