’Ziekenhuisbazen kregen tonnen mee’

De hoge vertrekpremie voor bestuursvoorzitter Jacques Moors en Hans Broertjes, zijn financiële rechterhand, is opmerkelijk. Na het afscheid van de twee bleek dat het Amstelland zich ernstig in de financiële nesten had gewerkt. In 2015 en 2016 werden forse verliezen geleden, en het ziekenhuis moest naar de Rabobank voor een nieuw financieringsakkoord.

Moors kreeg bij zijn ontslag €215.000 mee, Broertjes zelfs €324.450, aldus RTL Z. Dat is fors hoger dan de €75.000 die de Wet Normering Topinkomens als maximumpremie oplegt. Het ziekenhuis verdedigt zich door te zeggen dat die wet niet gold toen Moors en Broertjes werden aangenomen. Daarom gelden de afspraken die toen zijn gemaakt, stelt een woordvoerder.