Refresco-topman Hans Roelofs Ⓒ Roel Dijkstra

Hans Roelofs is sinds 2007 topman van Refresco. Het Rotterdamse bedrijf groeide onder hem uit tot de grootste onafhankelijke producent van sappen en frisdranken, in handen van private equity, op de beurs en nu deels bij een pensioenfonds. „Het maakt ons niet uit wie onze eigenaar is, als hij maar kapitaal verschaft en onze strategie steunt.”