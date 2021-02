’Nu ook rijke Aziaat deur uit bij Aegon’

Dat bevestigen bronnen in de markt na berichtgeving door persbureau Bloomberg. Aegon zelf wil niet reageren.

De voormalige succesvolle topman van NN (Nationale Nederlanden) kwam op verzoek van oud-collega en Aegon-voorzitter Bill Connelly in 2020 in dienst bij zijn jeugdliefde Aegon om daar te herhalen wat hij tussen 2008 en 2020 bij NN deed: Er een stabiel bedrijf van maken met voorspelbare en groeiende dividenden voor aandeelhouders.

Gras over groeien

Friese liet er geen gras over groeien, haalde McKinsey binnen, lichtte het hele bedrijf door, en liet weten dat er weinig heilige huisjes waren. Dochterbedrijven in takken van sport of landen die te klein zijn om voldoende winstgevende schaal op te bouwen worden verkocht, zo vertelde Friese in december op de strategiedag aan beleggers.

Bekijk ook: Lard Friese kan beleggers Aegon nog niet overtuigen

In Azië heeft Aegon al langer een pensioenverzekeringsbedrijf onder de vlag van de Amerikaanse dochter Transamerica. Die Amerikaanse dochter zelf wordt niet verkocht, maar de Aziatische tak, die pensioenverzekeringen aan de meer welgestelde inwoners van Hong Kong en Singapore verkoopt, wel. Aegon klaagt in zijn jaarverslag over 2019 al over de intense en toenemende competitie in dat segment. Aegons joint ventures in India en China worden niet verkocht.

Bloomberg denkt dat er zeker $700 miljoen voor gevangen kan worden, wat tot euforie leidde bij beleggers, die het aandeel Aegon maandag ruim 3% hoger zetten. De beurswaarde van Aegon is bijna verdubbeld sinds Friese op 15 mei 2020 werd benoemd door de aandeelhoudersvergadering.