Docenten bezorgd om uitgavenpatroon mbo’ers

Van de burgerschapsdocenten heeft 64% weet van studenten met financiële problemen in de klas. In de vier grote steden is dat zelfs 82%. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek door de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en het platform Wijzer in Geldzaken.

Budgetvoorlichter Nibud constateerde vijf jaar geleden al dat 37% van de mbo-leerlingen boven de achttien één of meer schulden heeft. Dat ervaart de helft van die leerlingen echter niet als probleem.

Een docent in het nieuwe onderzoek onderstreept die onverschilligheid met een praktijkvoorbeeld. „Een student zei: ’Het ergste wat er kan gebeuren is dat ik in de schuldsanering terecht kom, maar daar ben ik dan na 2 à 3 jaar ook weer uit’. Toen hebben we samen uitgezocht wat het betekent om in de schuldsanering te zitten.” De student was niet bekend met de vele onaangename kanten die eraan zitten.

Vrijwel alle burgerschapsdocenten vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan financiële vaardigheden, maar de helft kent geen educatieve projecten om dat mee te doen. Bij docenten leeft zelf ook de wens om meer te weten over zaken als belastingaangifte, geldezels en verzekeringen. Olaf Simonse, hoofd van Wijzer in Geldzaken: „We willen ze graag helpen door ze de weg te wijzen naar bewezen effectieve lesmethoden en waar nodig bestaande lessen beter in te richten op de behoeften van de docenten.”