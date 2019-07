Hijsbedrijf Mammoet koopt Brits ALE

Mammoet en ALE vullen elkaar naar eigen zeggen aan in geografische aanwezigheid op alle continenten. "Samen hebben we een evenwichtige portfolio van activiteiten wereldwijd. Dit stelt ons in staat ons serviceaanbod te verbeteren en synergieën te creëren, omdat we apparatuur en personeel snel overal kunnen mobiliseren", stelt Mammoet-topman Paul van Gelder in een verklaring. Bij de bedrijven werken samen duizenden mensen.

Over de deal zijn geen financiële details naar buiten gebracht. De afronding van de transactie is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de relevante mededingingsautoriteiten. Tot die tijd blijven Mammoet en ALE onafhankelijk opereren.

Mammoet is overigens onderdeel van SHV, het handelsconglomeraat van de familie Fentener van Vlissingen. De onderneming uit Schiedam verwierf begin deze eeuw wereldwijde bekendheid door samen met het Rotterdamse bergingsbedrijf Smit de Russische atoomonderzeeër Koersk boven water te takelen. De Koersk zonk in 2000 in de Barentszzee; alle 118 opvarenden kwamen om.