KPN verkoopt restbelang Telefónica Deutschland

KPN schroefde zijn belang in Telefónica Deutschland de laatste jaren al stapsgewijs af. Het Nederlandse telecombedrijf was ooit voor 20,5 procent eigenaar van de Duitse branchegenoot. KPN kreeg het belang in handen bij de verkoop van zijn dochteronderneming E-Plus aan Telefónica Deutschland.

Het laatste deel van ruim 88 miljoen aandelen was goed voor een belang van net geen 3 procent. Een aandeel Telefónica Deutschland was donderdagmiddag ongeveer 2,60 euro waard. De opbrengsten worden aangewend om "de operationele en financiële flexibiliteit te vergroten".