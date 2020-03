Moody's somberder over kredietwaardigheid HEMA

Behalve de afgenomen vraag speelden eerder al de productieproblemen in China, waar HEMA ongeveer een derde van zijn producten vandaan haalt, een rol. Bovendien heeft HEMA hoge schulden. Moody's is bang dat het bedrijf zijn schulden niet meer kan voldoen als de situatie verder verslechtert of lang op het huidige niveau blijft. Mogelijk zal HEMA zijn schulden moeten proberen te saneren.

Moody's verlaagde zijn rating naar Caa-3, van Caa-1. Dat betekent dat een lening aan HEMA als risicovoller wordt gezien. De vooruitblik houdt de kredietbeoordelaar op negatief. Mogelijk volgt er dus nog een verdere afwaardering.

In de nieuwste podcast Kwestie van Centen bespreekt Martin Visser de aangescherpte steunmaatregelen voor ondernemers, werknemers en zelfstandigen. Luister hier, hieronder of via je eigen podcast app.