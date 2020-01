’Concurrent Damen blokkeert miljardendeal Duitse fregatten’

Dat meldt het Duitse Handelsblatt maandag op basis van bronnen bij het concern. Dat werkt in een joint-venture samen met de Duitse staalreus ThyssenKrupp.

German Naval Yards zat ook in het Europese aanbestedingsproces van de Duitse overheid voor de bouw van multifunctionele MKS 180-fregatten voor 180 zeelieden. Het tastte uiteindelijk naast de order, die in totaal voor Damen over meerdere jaren volgens Handelsblatt tot €6 miljard kan oplopen.

De assemblage gebeurt in Nederland, maar het overgrote deel van de productie zal in Duitsland gebeuren bij de rederijen Lürssen en Blohm + Voss.

Naar rechtbank

Volgens juristen van de grote scheepswerf in Kiel zijn er evenwel redenen genoeg in het contract om de hele overeenkomst met de Nederlandse bouwer voor de rechter nietig te laten verklaren.

Het is lang geleden dat een Duitse scheepsorder van de overheid aan een buitenlands bedrijf is gegund. Damen was de enige bouwer die kon garanderen dat alle specificaties uitgevoerd zouden worden. Volgens Duitse concurrenten kan tegen de geboden prijzen niet gebouwd worden, verscheidene onderdelen zouden tot honderden miljoenen in kosten oplopen, zoals de ankerruimte. In totaal zouden kosten met nog eens €400 miljoen oplopen.

Achter het meebieden van Damen en andere Europese aanbieders zat een Duitse politieke wens: druk uitoefenen op lokale bouwers die in het verleden altijd uit de kosten liepen.

’Een zonde’

Minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) kondigde afgelopen weekend in overleg met de top van haar partij aan dat dergelijke cruciale contracten zoals die voor deze MKS 180-fregatten niet langer zouden worden aanbesteed in Europa. „De fregattoewijzing is een zonde die niet moet worden herhaald”, zei Kramp-Karrenbauer.

Scheepsbouwer GNY heeft net als zijn partner Thyssen-Krupp geen commentaar willen geven.