Premium Het beste van De Telegraaf

’Nederland nu vierde cryptoland van de wereld’

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

In China gaat de handel in cryptomunten nagenoeg op zwart. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Europa is ’s werelds grootste economie in cryptomunten zoals bitcoin geworden. Nederland is nu het vierde land wereldwijd met de meest verhandelde munten. Afgelopen jaar ging er in Europa voor €870 miljard aan verkopen van crypto doorheen.