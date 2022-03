Vijf vragen over Google dat door Jort Kelder voor de rechter is gesleept

Waarom is Google de gedaagde?

Google is het bedrijf dat als een soort makelaar optreedt tussen adverteerders en uitgevers van websites, zoals bijvoorbeeld Mediacourant.nl, Buienradar.nl en Nu.nl. Dat werkt zo: de adverteerder levert Google tekst en foto’s voor de advertentie aan, geeft door welke doelgroep bereikt moet worden. Google zorgt vervolgens dat de advertentie op de juiste website verschijnt.

Jort Kelder komt bij de rechtbank in Amsterdam. Ⓒ ANP/HH

Maar omdat Google niet goed controleert wie de adverteerders zijn, kunnen zo ook criminelen advertenties plaatsen, waar consumenten vervolgens mee opgelicht worden.

Waar maakt Jort Kelder zich zo boos over?

In veel nepadvertenties van criminelen staat een foto van Jort afgebeeld, of wordt de naam van de bekende tv-presentator genoemd. De advertenties zijn bovendien ’vermomd’ als nieuwsberichten en zijn daardoor ook nog eens niet goed herkenbaar als een reclameboodschap.

Consumenten worden zo op het verkeerde been gezet, en kunnen vervolgens slachtoffer worden van fraude. Kelder: „Ik stond vandaag met een 82-jarige brandweerman voor de rechter die zo €35.000, al zijn spaargeld, is kwijtgeraakt. Dat verdient Google per seconde.”

Doet Google hier niks tegen dan?

Hoewel de advocaat van Google tijdens de zitting opvoerde dat het bedrijf ’hard werkt om een schoon advertentienetwerk te bieden’, bleek uit de voor deze rechtszaak ingediende producties van Google zelf dat het afgelopen jaren 2559 advertenties van bitcoinoplichters heeft verspreid waar foto’s of namen van Jort en de andere eisers werden getoond.

Dat is een kwart van alle nepadvertenties met namen van de eisers die bij Google werden aangeboden.

Waarom stopt Google niet gewoon met zulke advertenties?

Het techbedrijf verdient heel veel geld met het verspreiden van advertenties op zo’n 35 miljoen websites en apps wereldwijd. Wanneer een consument op de advertentie klikt, betaalt de adverteerder daarvoor aan Google, dat vervolgens een klein deel daarvan doorbetaalt aan de eigenaar van website. Wekelijks maakt Google’s moederbedrijf Alphabet zodoende $1 miljard winst.

Matthijs Kaaks, de advocaat van Kelder, rekende aan de rechter voor dat Google alleen al tijdens de duur van de zitting $20 miljoen verdient. „Nietsvermoedende spaarders worden zo opgeofferd aan de geldzucht van een Amerikaanse techgigant”, brieste Kelder.

Hoe gaat dit nu verder?

De rechtbank doet half mei uitspraak in deze zaak. Kelder is er nog niet klaar mee, aangezien hij volgende week een soortgelijke zaak aanspant tegen Twitter. Dat verspreidt namelijk eveneens nepadvertenties waarin zijn naam en foto misbruikt worden. Eerder spande John de Mol een soortgelijke rechtszaak aan tegen Facebook. Dat resulteerde in een schikking.