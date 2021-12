Beursblog: beleggers duiken op Aegon en luchtvaart; domper Intertrust

De AEX zet rond de lunch nog steeds ee mooi herstel neer. Vooral Aegon kan op flinke kopersinteresse rekenen. Adyen is in mindere doen. In de Midkap valt Air France KLM in de smaak.