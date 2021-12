Beursblog: Salesforce beperkt winst voor Dow Jones

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

De Amerikaanse aandelenkoersen herstellen bij opening grotendeels van de stevige verliezen op dinsdag. Een negatieve uitschieter is softwaregigant Salesforce in reactie op een tegenvallende prognose, waarmee de winst voor de Dow Jones beperkt wordt. Beleggers lijken even minder bevreesd voor de nieuwe coronavariant en voor een mogelijk versnelde afbouw van de steunmaatregelen in de VS.