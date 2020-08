’Schoenenketen Ziengs heeft beste papieren bij overname Brantano’

Dat melden Belgische media die stellen dat het bod van Ziengs hoger was dan dat van het Duitse Deichmann.

Volgens de curatoren lopen de overnamegesprekken echter nog altijd. Zowel voor schoenenketen Brantano als voor de kledingwinkels van CKS en Fred & Ginger in België zijn gesprekken gaande. Die hopen ze op „korte termijn” af te kunnen ronden.

FNG ging begin deze maand failliet in België en Nederland. De onderneming kampte al langer met financiële problemen en die verergerden door lockdownmaatregelen. In Nederland was FNG eigenaar van ketens als Miss Etam, Expresso, Steps, Promiss en Claudia Sträter.