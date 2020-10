Piloten toch in gesprek over langer loonoffer KLM

Dat stelt de vakbond in een verklaring naar aanleiding van het besluit van minister Hoekstra (Financiën) om geen leningen te verstrekken aan KLM, waardoor de luchtvaartmaatschappij ten onder dreigt te gaan.

Bekijk ook: Staat weigert staatssteun aan KLM

De pijn voor Hoekstra zit hem in de looptijd van de afspraken. De leningen die Hoekstra wil verstrekken worden afgesloten voor vijf jaar. Gedurende die looptijd wil de minister dat de vakbonden zich houden aan een nullijn.

Daarvoor moest een aparte ’commitment-clausule’ afgesproken worden.

De VNV achtte de afspraken die op 1 oktober met de KLM-directie gemaakt zijn bindend, die voor 1,5 jaar zijn gemaakt. Maar minister Hoekstra wil nog een extra handtekening voor de inspanning voor vijf jaar. De vakbond gaat naar eigen zeggen graag in gesprek met KLM en het ministerie van Financiën ’voor aanvullende afspraken’. Vakbond FNV tekent pas als de piloten afspraken maken die gelijk lopen met die van de andere KLM-vakbonden.

In de pilotengemeenschap is zaterdag grote onrust ontstaan over het briefje dat het VNV-bestuur aan de KLM-directie stuurde, in plaats van de officiële clausule te ondertekenen. Een aantal KLM’ers is een petitie gestart, waarmee ze politiek duidelijk willen maken dat deze twee vakbonden maar een klein deel van de KLM’ers vertegenwoordigt. Er is een grote groep die juist wel akkoord gaat met de voorwaarden van de steun”, zegt initiatiefnemer Frank van der Werff.

De ondernemingsraad van KLM riep alle betrokken partijen zaterdag op om hun ’verantwoordelijkheid’ te nemen om tot de toekenning van de staatssteun te komen. „Het complexe speelveld, waarin we ons als KLM bevinden, bevat meer elementen dan alleen de arbeidsvoorwaarden”, zo stelt OR-bestuurder Dario Fucci, die zelf piloot is.

„Dit is een unieke situatie, want er is een derde partij, de overheid die aan de touwtjes trekt”, zegt arbeidsjurist Pascal Besselink van DAS Rechtsbijstand. „De bonden komen op voor de belangen van de werknemers, maar tegelijkertijd brengt een ’nee’ de werkgelegenheid van al hun leden in gevaar. Dit is pokeren op het hoogste niveau, met een een zeer grote belangen.”