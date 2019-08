Tyson Foods boekt meer winst op hogere omzet

Springdale - Voedselproducent Tyson Foods heeft in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar meer omzet en winst geboekt. Wel viel de omzet lager uit dan analisten in doorsnee hadden verwacht omdat Tyson te kampen had met dalende prijzen voor kippenvlees. De divisie die rundvlees verwerkt, deed het wel goed.