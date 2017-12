Aspirant-multimiljonairs ’blijven gewoon werken’

De bank hield het onderzoek in de aanloop naar de traditionele eindejaarsloterijen. Bijna de helft van Nederland heeft dit jaar een Staats- of Postcodelot. Zouden ze de hoofdprijs in de Staatsloterij winnen, €30 miljoen, dan gaat een kwart wel minder uren werken. Onder de ouderen is het aandeel dat helemaal zou stoppen (62%) veel groter dan onder jongeren (10%).

Wie een kleinere prijs wint, van pakweg €1 miljoen, zou vooral verstandige dingen met het geld doen. Iets meer dan de helft zet het bedrag deels of helemaal op een spaarrekening zetten. Een iets kleiner aandeel geeft geld aan familie en vrienden. Van het geld op vakantie gaan is ongeveer even populair als (hypotheek)schulden aflossen.

Uit de overige resultaten blijkt vooral hoe slecht veel mensen nog zijn in kansberekening. Twee derde van de ondervraagden zegt dat de winkans bij de oudejaarstrekking van de Staatsloterij hoger is dan de kans op de hoofdprijs van de Postcodekanjer. Uit onderzoek van een Groningse hoogleraar in 2013 blijkt dat het precies andersom is: de jackpotkans bij de Staatsloterij is één op 4,4 miljoen. De kans op de Postcodekanjer is één op 240.000.