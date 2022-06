Premium Het beste van De Telegraaf

’Niet wachten tot we straks in een recessie zitten’ Een hoger minimumloon? ’Als de politiek wil, moet het nu’

Door Connie de Jonge Kopieer naar clipboard

Ⓒ De Telegraaf/ANP

AMSTERDAM - Voorstanders zeggen dat dit het moment is om het minimumloon flink te verhogen. Werkgevers schreeuwen om personeel, de inflatie is torenhoog en steeds mensen halen met hun salaris het einde van de maand niet. Tegenstanders rekenen voor dat zo’n verhoging – vakbond FNV wil naar €14 per uur – miljarden kost. Ook waarschuwen ze voor hogere prijzen en banenverlies. Economen zijn het er niet over eens wie gelijk heeft.