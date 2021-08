Premium Binnenland

Massaal de grens over voor benzine: ’verschil loopt op tot 55 cent per liter’

„De prijzen in Nederland zijn absurd. Iedereen klaagt erover. Ik hoor echt van steeds meer mensen dat ze echt niet meer in Nederland willen tanken”, zegt Frans Schäfer, terwijl hij zowel zijn tank als twee jerrycans in het Belgische Maaseik volgooit met benzine voor 1,45 euro per liter.